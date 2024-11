Roben en tres cases i n'incendien una a la partida Boixadors de Lleida

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació després que entre divendres a la nit i ahir a la matinada es produïssin tres nous incidents a l’Horta de Lleida. Els veïns van denunciar que desconeguts van entrar a robar en una casa de la partida Boixadors, ho van intentar en una altra, però es van veure sorpresos pels propietaris, i després van entrar en una torre, en la qual van provocar un incendi.

Fonts policials van confirmar que els fets van tenir lloc a partir de les 22.00 hores. El primer va tenir lloc en una casa, a la qual van accedir després de rebentar una porta. El propietari va explicar que en aquell moment no hi havia ningú a l’interior, però que un familiar es va atansar i va sorprendre els lladres. “Van entrar en una de les habitacions i van escorcollar el que hi havia, però no es van emportar res perquè van sortir corrent”, va assenyalar.

Així mateix, quan estaven parlant amb altres veïns, van relatar que van poder sentir sorolls a la casa del costat, i van assegurar que els lladres intentaven trencar una porta metàl·lica per accedir a l’interior, però no van aconseguir-ho.

En aquell moment, van causar destrosses al vehicle del propietari de la primera casa. “Van rebentar tres de les finestres”, van explicar. A la zona ja es trobaven patrulles policials, segons van assenyalar els veïns, quan es va donar l’alerta que sortia fum d’una altra casa de la partida. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 00.42 hores i s’hi van desplaçar sis dotacions. A la casa no hi havia ningú i el foc va calcinar la planta principal i els estris que hi havia a l’interior.

Els Mossos van assenyalar que s’investiga com un incendi provocat i que van accedir després de trencar una de les finestres. “Potser va ser un acte d’impotència per no poder emportar-se res de les cases”, van opinar els veïns.

Sobre això, la presidenta de l’associació de veïns de Montserrat i Boixadors, Montse Casadellà, va assenyalar que estan “molt preocupats” després d’aquests fets i van demanar a les administracions que reforcin la seguretat, malgrat que els veïns van ressaltar que a la zona ja hi havia diverses patrulles i que van actuar ràpidament. Val a recordar que la setmana passada van robar cinc cotxes i un tractor antics en un magatzem situat a la partida de Montcada i dos setmanes abans, en habitatges de Pla de Montsó.