Comença l’enderroc de tres edificis al Centre Històric de Lleida, on s’hi podran construir fins a 24 pisos

L’enderroc dels edificis 34, 36 i 38 del carrer Cavallers, just al davant del Parador del Roser, ha començat aquest dilluns amb les tasques de senyalització i delimitació de l’espai. Se sumaran al solar dels números 28, 30 i 32 per conformar una nova finca on hi ha prevista la construcció d’entre 17 i 24 habitatges, en funció de la dimensió dels pisos, que es posarà a la venda perquè els promotors interessats puguin fer-hi nous habitatges. La Paeria de Lleida avança en l’impuls d'habitatge al Centre Històric i per això posa en valor aquesta operació que se suma a la del desenvolupament d’un sector de 1.263,9 metres quadrats situat entre la plaça dels Gramàtics i els carrers Cavallers i la Suda, on està prevista la promoció de 28 pisos més.

Aquestes operacions se sumen a altres ja en marxa per promoure l’emancipació juvenil al barri, com els tres habitatges de masoveria urbana del carrer Galera i la promoció d’11 habitatges prevista a l’Ereta.