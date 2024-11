Protesta de treballadors públics per millorar les condicions salarials i en defensa de Muface

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) s'ha mobilitzat aquest dilluns davant de la delegació del govern espanyol a Barcelona per exigir millores laborals i salarials i per defensar l'assistència sanitària de Muface. El president del CSIF a Lleida, Modesto Berciano, ha recordat que l'actual acord salarial acaba a finals de desembre d'aquest any i que, per tant, "s'ha de començar una negociació que millori les condicions pels treballadors públics". Berciano també ha parlat d'aconseguir un "desbloqueig" de les negociacions entre l'Estat i les empreses asseguradores per conservar l'assistència sanitària de Muface, i ha reclamat la implicació del ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López.

"No està facilitant les negociacions per les millores salarials. Li vam fer un escrit explicant que s'havien de reprendre les negociacions i a hores d'ara no ha contestat", ha denunciat el president del CSIF a Lleida. En paral·lel, el sindicat ha insistit que cal "descongelar" les negociacions entre l'Estat i les asseguradores, i han instat l'Estat a invertir més diners a les mútues. "Si l'Estat no lliura la despesa necessària perquè aquestes mútues facin aquesta assistència, evidentment l'assistència serà insuficient", ha recalcat Berciano.

Els manifestants volen aconseguir que el nou acord salarial recuperi els salaris d'abans de les retallades del 2010, una oferta pública d'ocupació sense taxa de reposició i acabar l'any amb les places interines estabilitzades.

El CSIF igualment ha reclamat l'equiparació salarial de l'Administració General de l'Estat amb la resta d'administracions. "Igual treball, igual salari", ha sentenciat el sindicat. Durant la reivindicació s'ha fet també un minut de silenci per les víctimes de la dana a València i s'ha reconegut la tasca dels treballadors públics durant la crisi.