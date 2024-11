Les asseguradores que donen servei a Muface deixen desert el concurs

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Cap companyia d’assegurances s’ha postulat per oferir cobertura sanitària als funcionaris a través de Muface durant els propers dos anys, ni tan sols alguna de les tres que fins ara donaven cobertura, Asisa, DKV i Adeslas. Ahir va acabar el termini per presentar-se al nou concurs públic de Muface per als anys 2025 i 2026, i la mateixa entitat pública va comunicar que la licitació ha quedat deserta. D’aquesta forma, la Sanitat pública estaria obligada a integrar al seu sistema els 1,5 milions de persones, entre funcionaris i familiars, que són atesos a través d’aquest concert: el 65% són docents de primària, secundària i universitaris i un 17% pertany a alguns cossos de l’Administració General de l’Estat.

En aquest escenari, el Govern central ja ha anunciat que farà una nova licitació del servei i Muface ha assegurat que els funcionaris i beneficiaris continuaran rebent “les mateixes prestacions sanitàries i socials que en l’actualitat”.Per al concert dels anys 2025 i 2026 es va proposar incrementar la quantia total de la contractació a 1.337,05 milions d’euros el 2025 i 1.344,55 milions el 2026, la qual cosa suposava un increment en la prima del 17,12%, la més alta de la història. Tanmateix, les companyies d’assegurances exigeixen un augment del 38% perquè la prestació del servei no sigui deficitària. Els contractes que no han quedat deserts són els que preveu la cobertura sanitària a l’Institut Social de les Forces Armades, amb prop de 560.000 funcionaris i els seus beneficiaris, i per a la Mutualitat General Judicial, que atén prop de 92.000 funcionaris de l’àmbit judicial i els seus familiars. Asisa i Adeslas sí que s’han presentat a aquestes licitacions.La direcció general de Muface ha convocat els sindicats a una reunió urgent demà. Mentrestant, la Central Sindical Independent i de Funcionaris va acusar el Govern central de posar en risc l’assistència sanitària dels seus funcionaris i va exigir la continuïtat del model. Per la seua part, el ministeri de Sanitat està analitzant l’impacte que podria tenir per al Sistema Nacional de Salut l’absorció d’1,5 milions de funcionaris si no s’aconsegueix mantenir el model Muface.