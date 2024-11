'Cacen’ un adolescent robant en un vehicle a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un adolescent de 15 anys va ser arrestat la matinada de dissabte passat per la Guàrdia Urbana a la Mariola per un robatori a l’interior d’una furgoneta. Els fets van tenir lloc quan una patrulla va descobrir que estaven forçant un vehicle estacionat al carrer Músic Vivaldi. Els agents van sorprendre un menor amb els objectes que hi havia a l’interior. Va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de robatori en interior de vehicle. En les últimes setmanes s’han produït diverses onades de robatoris en diferents punts de la capital del Segrià.

La Urbana envia a judici quatre conductors

D'altra banda, la Guàrdia Urbana va denunciar penalment el cap de setmana passat quatre conductors. Un d’ells va ser imputat perquè tenia el carnet retirat per la pèrdua de tots els punts. Va ser interceptat al carrer Orfeó Lleidatà. Els altres tres imputats va ser per alcoholèmies positives als carrers Jaume II, Onze de Setembre i Juneda. En aquest últim cas, que va tenir lloc diumenge a la matinada en aquest carrer de la Bordeta, l’infractor va xocar contra tres vehicles i van cremar el seu cotxe i una furgoneta aparcada, com va informar aquest diari ahir.