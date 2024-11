Quants funcionaris lleidatans estan afectats per la crisi de Muface?

Muface dona actualment cobertura sanitària a al voltant de 12.000 funcionaris a Lleida i a les seues famílies, majoritàriament docents de Primària, Secundària i de la Universitat que van aprovar les oposicions abans del 2011, segons va indicar ahir el president a Lleida de la Central Sindical Independiente i de Funcionaris (CSIF), Modesto del Bierzo. A partir d’aquell any, els correspon la sanitat pública. Així mateix, membres de Muface poden triar cada mes de gener si segueixen en aquest règim sanitari o passar-se al públic. En tot cas, aquestes 12.000 persones seran integrades a la sanitat pública si d’aquí a final d’any no es presenta cap oferta al concurs públic de Muface per als anys 2025 i 2026, que ja va quedar inicialment desert. A tot l’Estat, el nombre de beneficiaris és d’1,5 milions.

Del Bierzo va explicar que pertànyer a Muface té com a beneficis ser atès amb menys llista d’espera que a la sanitat pública, així com la possibilitat de jubilar-se als 60 anys, sempre que es tinguin trenta anys treballats. No obstant, va destacar com a desavantatge “que les pensions són més baixes que les de la Seguretat Social”. A més, va apuntar que alguns mutualistes hi renuncien perquè les prestacions de Muface han disminuït al llarg del temps a l’haver descendit el finançament estatal i prefereixen la sanitat pública per a alguns tractaments i especialistes.

Precisament, CSIF va convocar ahir una protesta davant la delegació del Govern central a Barcelona per exigir millores laborals i salarials i defensar l’assistència sanitària de Muface.

Del Bierzo va remarcar que l’actual acord salarial acaba a finals de desembre. Així mateix, va apostar per aconseguir un “desbloqueig” de les negociacions entre l’Estat i les companyies d’assegurances per conservar l’assistència sanitària de Muface i va instar el Govern central a invertir més diners en les mútues. “Si l’Estat no aporta la despesa necessària perquè facin l’assistència, evidentment l’assistència serà insuficient”, va subratllar. Els manifestants volen aconseguir que el nou acord salarial recuperi les retribucions d’abans de les retallades del 2010, una oferta pública d’ocupació sense taxa de reposició i acabar l’any amb les places interines estabilitzades. Així mateix, CSIF reclama l’equiparació salarial de l’Administració General de l’Estat amb la de la resta d’administracions. “A igual treball, igual salari”, va indicar el sindicat.