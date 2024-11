Seguiment desigual de la vaga d’estudiants contra la gestió política de la dana

Seguiment desigual a Lleida de la vaga d’estudiants contra la gestió política de la dana que ha assolat poblacions valencianes i en suport als alumnes d’aquestes localitats. En alguns instituts ha estat nul, com al Manuel de Montsuar, o pràcticament, com al Josep Lladonosa i al Gili i Gaya. En canvi, en d’altres no han assistit a classe un 60% de l’alumnat, com a l’Escola del Treball o a l’institut Caparrella. Al Màrius Torres han secundat l’aturada també un 60% dels estudiants de Batxillerat. Així mateix, al Guindàvols han anat a classe el 33% d’alumnes de tercer i quart d’ESO, el 69% de Batxillerat i el 50% de cicles de Formació Professional.

La vaga ha estat convocada atot l’Estat pel Sindicat d’Estudiants, amb el Suport del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans. A Barcelona, igual que en altres ciutats, hi ha hagut una manifestació en la que els participants han cridat consignes contra el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón i el del Govern central, Pedro Sánchez. Entre les més corejades, “el que avisa no és Mazón”, “Dirigents analfabets i negligents”.