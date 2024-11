Condemnat un veí de Tremp a tres mesos de presó per robar un gos i tirar-lo de 12 metres a un pantà

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Jutjat Penal 1 de Lleida ha condemnat, per conformitat, a una pena de tres mesos de presó un veí de Tremp que li va robar el gos a la seua cunyada i el va tirar al pantà de Sant Antoni des d’una altura d’uns 12 metres. L’acusat va acceptar la pena, després d’un acord entre les parts, en una visita oral que es va celebrar dijous passat. Segons la sentència, a la qual ha tingut accés aquest diari, ha quedat provat que els fets van tenir lloc la tarda del 16 de novembre del 2021, quan el condemnat va accedir a la finca de la seua cunyada i es va emportar al seu gos, de raça mastí.

Va pujar l’animal al seu vehicle, sense autorització de la propietària, i el va portar fins a les proximitats del pantà de Sant Antoni, en concret en una zona propera a les comportes de la presa de Talarn. Una vegada allà, “amb intenció palmària d’acabar amb la vida del gos”, el va llançar des del penya-segat a l’aigua, des d’una altura d’uns 12 metres, per després abandonar el lloc “sense informar ningú de la localització de l’animal”.

La sentència considera provat que la intenció era “assegurar-se’n la mort per mitjà d’ofegament, de les lesions patides per la caiguda o de la hipotèrmia derivada del fet que l’aigua es trobava a una temperatura de 0º graus amb una sensació tèrmica de -5º”.

Tanmateix, l’animal va poder ser rescatat, després d’estar-se més de quatre hores a l’aigua, gràcies a l’actuació dels Mossos d’Esquadra i dels Bombers de la Generalitat, que van poder treure’l ja de matinada. La sentència assenyala que van ser els Bombers de Tremp que van procedir a tornar-lo a la legítima propietària. Així mateix, destaca que fruit d’aquests fets, el gos va patir lesions que van afectar “greument” el seu estat físic com a taquicàrdia, xoc posttraumàtic, principi d’hipotèrmia i diversos dolors musculars.

Després d’un acord entre les parts, l’acusat va acceptar una pena de 3 mesos de presó per un delicte de maltractament d’animals domèstics amb la intenció de causar-li la mort. La sentència és ferma, ja que les parts van assenyalar que no presentarien recurs. Per la seua part, la propietària de l’animal, representada per l’advocada Línia Torres, va assenyalar que el condemnat va actuar per revenja per una disputa familiar.