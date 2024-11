Adéu a un bé cultural de Lleida? Es desploma la torre del Tossal de Moradilla

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La torre del Tossal de Moradilla, una fortificació emblemàtica del segle XIX situada a l'Horta de Lleida, ha patit un greu deteriorament. Recentment, la paret oriental de l'estructura s'ha ensorrat, sumant-se a la caiguda prèvia d'una altra paret. Actualment, només queden dretes restes de dos murs d'aquest bé cultural d'interès local.

L'historiador Joan-Ramon González ha denunciat el preocupant estat d'abandonament de la torre des de fa cinc anys, tant a títol personal com des del Centre d'Estudis Comarcals del Segrià. Malgrat els avisos, l'administració no ha dut a terme cap actuació per frenar-ne el deteriorament. González considera que una intervenció d'apuntalament hauria evitat l'ensorrament i insta l'ajuntament a actuar amb urgència per salvar el que queda del monument: "Fa cinc anys l'actuació ja era urgent i si n'esperen deu més, ja no quedarà res", va alertar.

La torre del Tossal de Moradilla té un valor històric singular, ja que és l'última resta a Ponent d'un sistema de comunicació per telegrafia òptica que connectava Lleida i Barcelona abans de l'arribada del telègraf convencional. Cada 6 quilòmetres, s'alçaven torres com aquesta o s'aprofitaven edificacions existents, com el Castell del Rei a Lleida, per instal·lar-hi pals verticals i horitzontals. Mitjançant el moviment d'aquests pals en diferents angles, es transmetien missatges codificats que es llegien amb prismàtics.

La pèrdua progressiva d'aquesta torre suposa un dur cop per al patrimoni cultural de Lleida i evidencia la necessitat d'una acció decidida per part de les autoritats competents per protegir i conservar els béns històrics del territori. Caldrà veure si l'ajuntament pren mesures urgents per evitar la desaparició total d'aquest testimoni únic de la història de les comunicacions a Catalunya.