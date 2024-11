El nou Palau de Vidre acollirà l’hotel d’entitats de Lleida a la primera planta

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Palau de Vidre acollirà l’Hotel d’Entitats de Lleida. Així ho ha anunciat aquest dimecres l'alcalde, Fèlix Larrosa, en el transcurs de la visita d’obres que ha realitzat a l’edifici, que estaran finalitzades el proper mes de març.

En aquest sentit, l’alcalde ha explicat que gràcies a les obres de rehabilitació d’aquest edifici, que ha recordat que va ser construït l’any 1965 i està catalogat pel seu interès històric i arquitectònic, la ciutat guanya un equipament que es destinarà, principalment, a les entitats que “permetrà que es creïn sinergies entre elles i que puguin dur a terme els seus projectes en un espai plantejat com a coworking”.

Així mateix, Larrosa ha anunciat que a la primera planta, que té una superfície de 2.500 metres quadrats, on hi haurà l’Hotel d’Entitats de Lleida, també s’hi ubicarà la Regidoria de Participació Ciutadana i que proposarà a la Federació d’Associació de Veïns de Lleida que hi tingui la seva seu. Aquesta planta comptarà, a més, amb una sala polivalent, amb capacitat per a 230 persones assegudes, per acollir diferents activitats, presentacions, formacions, etc.

Un moment de la visita d'obres d'aquest dimecres al Palau de Vidre.Jordi Echevarria

Pel que fa a la planta soterrani, s’ha previst un espai diàfan, també de 2.500 metres quadrats, que es planteja amb usos polivalents per a esdeveniments o activitats diverses. A més, es preveu que, mitjançant un sistema modular, pugui albergar diferents usos alhora. A la planta baixa, d’uns 400 m2, hi haurà un hall, escales i rampes d’accessos i un porxo a l’entrada principal.

Larrosa ha posat de relleu que “aquesta actuació suposa un primer pas per a potenciar els Camps Elisis com a “gran parc de la ciutat perquè la voluntat del govern municipal és fer un equipament per al públic familiar en el xalet modernista i també donar usos als edificis annexos, com el de l’Antorxa".

Els treballs d'instal·lació dels nous vidres.Jordi Echevarria

Larrosa, que ha estat acompanyat en la visita per les tinentes d’alcalde, Begoña Iglesias i Cristina Morón; el tinent d’alcalde, Carlos Enjuanes, i el regidor Xavi Blanco, ha explicat que “seguim en converses amb el departament de Cultura de la Generalitat per a impulsar un espai de lectura o biblioteca al xalet modernista, que s’integri en els usos del parc.

Està previst que les obres del Palau de Vidre, que les du a terme la UTE formada per les empreses Romero Polo i Sorigué, estiguin enllestides al mes de març de l’any vinent i compten amb un pressupost de 6 milions d’euros, dels quals el 50% és finançat pel Programa d’Impuls a la Rehabilitació dels Edificis Públics (Pirep) dels fons Next Generation de la Unió Europea.

Una vista de la primera planta de l'edifici.Jordi Echevarria