La Diputació de Lleida deixa de donar els lots de Nadal per una sentència del Tribunal de Comptes

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Una sentència del Tribunal de Comptes referent a un cas de 2023 de l’ajuntament madrileny de Venturada privarà que la Diputació de Lleida pugui regalar els tradicionals lots de Nadal entre el seu personal i col·laboradors. Segons ha pogut saber l’ACN de fonts de la institució, es deixaran de donar uns 700 lots que contenien diversos productes gastronòmics de proximitat de productors locals de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran. L’obsequi representava una despesa de prop de 45.000 euros que deixaran d’ingressar aquests productors, i també l’entitat social Ilersis, en una acció que més enllà de voler ser un detall cap als empleats i col·laboradors, també pretenia fomentar la difusió d’aquests productes.

Fonts de la Diputació de Lleida han afirmat que es veuen obligats a acatar la sentència del Tribunal de Comptes, però lamenten que no es tingui en compte el perjudici que ocasiona a petits proveïdors locals i tallers de treball social que “tenen en aquestes dates de Nadal una punta en la seva facturació anual”.

Abans la Diputació de Lleida comprava directament als productors locals els articles que acabaven formant part del lot de Nadal. Des de 2019, aquesta operació es treia a licitació pública mitjançant un concurs que va guanyar l’entitat social Ilersis, que treballa amb persones amb discapacitat i també productes de proximitat. Segons fonts de la institució, de 710 lots, amb un cost de 46.410 euros, del 2019, s’ha passat a 700 lots, a partir de 2021, amb un cost de 44.860 euros a l’any. Així mateix, en aquests anys, una mitjana de 25 lots es lliuraven al Banc dels Aliments o altres ONGs cedits per personal funcionarial i polític que renunciava a rebre’ls.

La sentència 07/2023 que privarà a la Diputació de Lleida i altres organismes públics reglar els tradicionals lots de Nadal fa referència al cas de l’ajuntament madrileny de Venturada, on es van comprar 110 lots valorats en 11.710 euros. La fiscalia en va denunciar la compra perquè considerava que no estava emparada legalment. El tribunal va condemnar a l’alcalde a reintegrar la despesa i declarar la seva responsabilitat comptable per haver imputat al pressupost municipal els 110 lots que es van distribuir entre empleats municipals i altres personalitats i col·lectius del municipi.