Equips de genètica forense amb IA per als Mossos, amb seqüenciació massiva de nova generació

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra estan incorporant de manera progressiva durant aquest any i al llarg del que ve equips tecnològics d’última generació que estan revolucionant el camp de la genètica forense i constitueixen un avenç crucial en investigacions criminals complexes. Aquestes noves tècniques permeten analitzar múltiples fragments de l’ADN, proporcionant resultats més precisos i detallats.

Un avenç que s’incorpora a la Divisió de la Policia científica, liderada pel lleidatà Xavier Sellart i que s’inclou en la transformació mitjançant la qual l’any passat es van incorporar nous equipaments a la unitat de balística i traces instrumentals, que SEGRE va poder conèixer de primera mà en una visita al complex Egara, a Sabadell, el maig passat.

D’aquesta forma, la Policia Científica anirà adquirint un programa basat en intel·ligència artificial i tecnologia de Seqüenciació Massiva de Nova Generació, que permetrà ampliar el catàleg de serveis, amb l’ADN mitocondrial o estudis fenotípics i biogeogràfics com el color de la pell, dels ulls o el cabell i l’origen geogràfic.

La genètica forense no només es limita a la resolució de crims, sinó que també té un paper crucial en la identificació de víctimes de desastres naturals i persones desaparegudes.

Els avenços es van donar a conèixer ahir en el marc del Congrés de l’ADN de l’European Network of Forensic Science Institute (ENFSI), una xarxa europea de laboratoris forenses que té com a principal objectiu l’intercanvi d’informació en aquest àmbit. Prop de 200 experts forenses de cossos i forces de seguretat europeus i també de l’FBI, així com unitats, es reuneixen fins demà a Barcelona.