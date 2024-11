El SEM exclou una empresa que optava al concurs d'ambulàncies per a Lleida

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha decidit excloure del concurs de transport sanitari per al període 2025-2030 una de les dotze empreses que s’hi han presentat. Segons informen fonts del SEM, l’empresa Servicios Auxiliares Santa Sofía SA, que optava al lot de Lleida, no ha presentat tota la documentació requerida en els criteris de valoració mitjançant judici de valor. Així, s’ha observat que no presenta el pla de qualitat; s'ha detectat manca d’informació del manteniment preventiu i correctiu del transport sanitari urgent, concretament de la cabina assistencial, i no descriu cap procediment per als pacients amb pes superior als 250 quilos. Aquest és el concurs públic amb un preu més elevat de la Generalitat per als propers anys.

L’oferta de contractació del SEM, l'empresa pública que s'encarrega de les emergències extrahospitalàries i d’altres serveis sanitaris a Catalunya, té un pressupost màxim de 1.977 milions d’euros.

Es divideix en deu lots, un per a cada regió sanitària, que inclouen tant el transport sanitari urgent (TSU) com el no urgent (TNU) i fa referència als professionals, tècnics en emergències sanitàries (TES); als vehicles i a l'equipament.

El concurs es va publicar ara fa un any i la previsió inicial és que s’implementi la tardor del 2025 amb una vigència de cinc anys, sense possibilitat de pròrroga, mentre que l'actual és del 2014 i haurà cobert el període 2015-2025.