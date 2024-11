Tres alumnes del Gili i Gaya, els únics de Lleida elegits en un programa d'estímul del talent matemàtic

Tres alumnes de l’institut Gili i Gaya són els únics de la província de Lleida seleccionats per al programa d’estímul del talent matemàtic (ESTALMAT). Es tracta de Luis Fortuño Mur, Guillem Subirats Gil (tots dos de tercer d’ESO i que formen part del programa des del curs passat) i Nico Rosinach Pintó (de segon i que s’hi incorpora aquest any). A tot Catalunya n’accedeixen 25 cada any, després de superar una prova escrita i una entrevista. Està impulsat per la Societat Catalana de Matemàtiques i la Reial Acadèmia de Ciències d’Espanya, i ofereix orientació intensiva per al desenvolupament matemàtic.

Té una durada de dos cursos i les sessions setmanals permeten als adolescents aprofundir en la resolució de problemes complexos, treballar en equips i utilitzar eines tecnològiques per a la simulació matemàtica.

Els estudiants van mostrar la seua satisfacció i l’institut destaca “el compromís dels alumnes i de les famílies, que cada setmana es desplacen a Barcelona, així com el gran valor educatiu d’aquest programa per al seu futur acadèmic”. Subratlla que, amb aquesta iniciativa, es promou el talent matemàtic i científic dels joves, promovent el desenvolupament de les seues capacitats en un àmbit que transcendeix l’aula i obre noves oportunitats”.