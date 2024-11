Un lladre multireincident s'enfronta a més de 5 anys de presó per robar diners i cupons d'una farmàcia de Lleida

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Fiscalia sol·licita una condemna de 5 anys i vuit mesos de presó per a un home acusat de robar al voltant de 600 euros de la caixa enregistradora i cupons per a medicaments valorats en 200 euros d'una farmàcia de Lleida. Està acusat d'un delicte de robatori amb força, amb l'agreujant de multireincidència, ja que el processat té antecedents per fets similars.

Per aquest motiu, se li demana aquesta pena i serà jutjat dimecres vinent a l'Audiència de Lleida, segons ha explicat el Ministeri Fiscal. L'escrit acusatori exposa que, el 8 de febrer passat, l'home, amb el cap cobert amb una caputxa, va forçar una porta de l'establiment farmacèutic per accedir-hi i cometre el robatori.

En el decurs de la seva acció, l'acusat va provocar danys materials a l'establiment, però previsiblement no se li reclamaran perquè l'assegurança ja els ha cobert. El processat va ingressar a presó provisional després dels fets.