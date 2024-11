Mercadona ja té data d'obertura per al seu nou supermercat a Lleida i tancarà el del mercat de Cappont el dia 23

L’empresa Mercadona tancarà el seu supermercat ubicat al mercat municipal de Cappont dissabte 23 d’aquest mes i obrirà el nou que està ultimant a l’avinguda Alacant del mateix barri dos dies després, el dilluns 25, segons va confirmar la companyia a aquest diari. El tancament de l’establiment al mercat municipal estava anunciat de fa mesos perquè no complia els estàndards que l’empresa considerava necessaris per atendre els clients. Va assegurar que recol·locarà els treballadors al nou de l’avinguda Alacant o als altres que té repartits per la ciutat.

Mercadona es va instal·lar al mercat el 2011, quan va ser remodelat integralment, i ha servit de locomotora per atreure clients aconseguint que sigui el mercat municipal amb més activitat. El nou supermercat es troba als antics tallers Consa, i les obres es van iniciar a començaments d’any. La façana de l’antic edifici s’ha mantingut al ser un bé local protegit. Comptarà amb un aparcament subterrani i tindrà accessos tant per Alacant com per Santa Cecília.

El Lidl de Balàfia, gairebé a punt

El Lidl d’Alcalde Porqueres, a la sortida de Balàfia, està gairebé a punt. - AMADO FORROLLA

D’altra banda, el nou supermercat de la cadena Lidl ubicat a l’avinguda Alcalde Porqueres, a Balàfia, està gairebé a punt. La firma encara no ha fixat la data exacta en la qual obrirà portes, però assegura que té prevista una “obertura especial”. L’edifici on es trobava l’antic establiment en aquest mateix solar va ser enderrocat, igual que una nau adjacent, per construir l’actual, que té una superfície total de 1.400 metres quadrats.