El nou supermercat Lidl del barri de Balàfia de Lleida, gairebé a punt

El nou supermercat de la cadena Lidl ubicat a l’avinguda Alcalde Porqueres de Lleida, a Balàfia, està gairebé a punt. La firma encara no ha fixat la data exacta en la qual obrirà portes, però assegura que té prevista una “obertura especial”. L’edifici on es trobava l’antic establiment en aquest mateix solar va ser enderrocat, igual que una nau adjacent, per construir l’actual, que té una superfície total de 1.400 metres quadrats. Comptarà amb 145 places d’aparcament i 60 per a bicicletes.

El Lidl de Balàfia va ser el primer que l’empresa va obrir a Lleida, a finals dels anys noranta, i a la capital actualment n’hi ha un altre al carrer Cogul, també als afores al costat de la carretera N-240, a prop de Magraners. De fet, un gran cartell instal·lat al costat de les obres a Alcalde Porqueres informa els clients que poden dirigir-se a l’altra botiga.