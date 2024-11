Tots els contenidors de la ciutat de Lleida tindran obertura amb xip

En relació amb el nou contracte per a la recollida de residus, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va assenyalar que al gener el trauran a concurs públic una vegada n’aprovin el plec de condicions, i que un dels encàrrecs que haurà d’assumir serà fer que tots els contenidors de la ciutat funcionin amb un sistema d’obertura amb xip. Una tecnologia que ja s’aplica als contenidors d’orgànica de Pardinyes i Balàfia amb el porta a porta. L’actual contracte acaba el setembre del 2025.

Al seu torn, Larrosa va dir que l’agost del 2026 comptaran amb els mitjans per poder implementar el pagament de la taxa per generació d’escombraries, és a dir, que es calculi partint dels residus que generi cada ciutadà. Va recordar que els contenidors que instal·laran ara a Pardinyes i Balàfia “ja tenen un espai per posar el mecanisme d’identificació ciutadana”. Paral·lelament, va dir que el 2025 els rebuts d’escombraries “especificaran el que invertim en gestió de residus i el que paguem per cànon i impostos”. D’altra banda, la Paeria ampliarà a tota la ciutat la recollida de cartró comercial.