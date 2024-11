Balàfia i Pardinyes tornaran a tenir illes de contenidors a partir del dia 22

La recollida d'escombraries porta a porta als barris de Pardinyes i Balàfia serà història a partir del divendres 22, dia en què tornaran al sistema d'illes de contenidors. Per a això, la Paeria instal·larà 121 contenidors en 30 illes i farà una campanya per informar els veïns del canvi i instar-los a ser “corresponsables” del seu bon funcionament.

Els 3.763 habitatges de Pardinyes i Balàfia que des del març del 2021 tenen la recollida d’escombraries porta a porta tornaran al sistema d’illes de contenidors a partir de divendres vinent, dia 22. Un anunci que va fer ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, després de visitar la seu d’Ilnet, on es troben els 121 nous contenidors que s’instal·laran en aquests dos barris repartits en 30 illes per fer el canvi de model. Larrosa va detallar que la setmana que ve faran una campanya informativa “per a tots els veïns afectats per aquest canvi”, als quals va convidar a participar activament en el bon funcionament del sistema i ser-ne “corresponsables”. Els primers dies amb el nou model hi haurà educadors socials informant del canvi i l’ajuntament posarà en marxa un servei de reforç de la neteja de les illes de contenidors, que actuarà primer a Pardinyes i Balàfia i s’estendrà de forma progressiva a la resta de la ciutat.

Aquest anunci suposa el final definitiu de la recollida porta a porta en aquests dos barris, que va ser implementada el març de 2021 per l’anterior govern municipal d’ERC, Junts i el Comú. Un canvi que mai no va ser del grat del PSC, que en la campanya de les municipals de 2023, que va acabar guanyant, va prometre revertir el model al veure'l poc eficaç.

La Paeria farà la setmana vinent una campanya informativa als veïns afectats pel canvi Els rebuts de la brossa del 2025 especificaran els costos de la recollida, el cànon i els impostos

Al seu torn, les associacions veïnals de Pardinyes i Balàfia van criticar el sistema des de la posada en marxa, ja que asseguraven que els blocs d’habitatges no estaven preparats per a aquest funcionament i no era efectiu. De fet, el 2023 la recollida selectiva a les zones de Balàfia i Pardinyes amb porta a porta era del 66%, un 11% menys que el 2022. Per tot això, a començaments d’any el govern va anunciar el final d’aquest model en aquests barris per al juny, però un recurs presentat pel Comú va obligar a paralitzar-lo fins que a l’octubre el Tribunal de Contractes del Sector Públic va avalar la reversió d’aquest model de recollida. On sí que es mantindrà serà a Ciutat Jardí i a Vila Montcada, que utilitzen aquest sistema des del 2018.

Sobre el porta a porta, Larrosa va dir ahir que la reversió a Pardinyes i Balàfia “no és una decisió irresponsable que prenem de qualsevol manera, és el resultat de l’anàlisi d’un sistema que no ha funcionat en un espai en el qual hi ha una important presència d’edificis plurifamiliars”.

“El porta a porta té unes característiques que hem d’assumir”, va remarcar l’alcalde, que va afegir que de cara al futur estudiaran aplicar-lo “en els espais que acompanyin per fer-ho, mentre que en els més urbans s’haurà de treballar amb el sistema d’illes de contenidors”.

El nou contracte preveu instal·lar dipòsits amb xip a la ciutat

En relació amb el nou contracte per a la recollida de residus, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va assenyalar que al gener el trauran a concurs públic una vegada n’aprovin el plec de condicions, i que un dels encàrrecs que haurà d’assumir serà fer que tots els contenidors de la ciutat funcionin amb un sistema d’obertura amb xip. Una tecnologia que ja s’aplica als contenidors d’orgànica de Pardinyes i Balàfia amb el porta a porta. L’actual contracte acaba el setembre del 2025. Al seu torn, Larrosa va dir que l’agost del 2026 comptaran amb els mitjans per poder implementar el pagament de la taxa per generació d’escombraries, és a dir, que es calculi partint dels residus que generi cada ciutadà. Va recordar que els contenidors que instal·laran ara a Pardinyes i Balàfia “ja tenen un espai per posar el mecanisme d’identificació ciutadana”. Paral·lelament, va dir que el 2025 els rebuts d’escombraries “especificaran el que invertim en gestió de residus i el que paguem per cànon i impostos”. D’altra banda, la Paeria ampliarà a tota la ciutat la recollida de cartró comercial.