Més de quatre mil comerços locals i d’hostaleria van iniciar ahir la campanya Escolta el Batec del teu comerç, impulsada per Pimec Comerç que té com a meta reivindicar-se i rebutjar campanyes de grans descomptes com el Black Friday. Per a això, els comerços ofereixen degustacions gratuïtes, exposicions de fotografies o regals per comprar en botigues de proximitat. La campanya durarà fins demà.