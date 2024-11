A concurs per un milió d’euros la gestió de la zona blava de La Seu d’Urgell

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de La Seu ha tret a concurs la gestió de la zona blava i verda d’aparcament per 5 anys. El valor del contracte per a aquest període és de 1.030.625 euros. La nova empresa s’encarregarà de la gestió de les 570 places d’estacionament regulat actuals, que no augmentaran. Un total de 433 són de zona blava, en les quals es pot estacionar un màxim d’1,5 hores i les 137 restants són verdes i els vehicles hi poden ser un màxim de 3 hores. El plec de clàusules preveu canvis en els horaris de pagament. Amb el nou concurs, les tardes dels dissabtes seran d’estacionament lliure.

L’horari quedarà de dilluns a divendres, de les 9 a les 13.30 hores i de les 16.30 a les 20 hores. En el cas dels dissabtes, només es pagarà de les 9 a les 14.30h amb la voluntat de dinamitzar el centre de la ciutat i el comerç local. L’horari actual fixa que la zona regulada és activa de dilluns a dissabte, de les 9 a les 13 hores i de les 16 a les 20 hores. Una altra de les novetats està en la reducció del preu dels primers 15 minuts d’estacionament. El nou contracte fixa que tindran un cost de 5 cèntims d’euro. Actualment, els primers 20 minuts costen 25 cèntims d’euro. Quant a les sancions, l’import queda igual: 3,10 euros per a les anul·lacions per excés de temps i 15 euros en el cas de no haver posat tiquet.

El nou contracte inclou la modernització de 23 parquímetres i la possibilitat de pagar a través d’aplicacions mòbils i targeta. La concessió actual, en mans de Saba, és de 2013 i està en període de pròrroga. El termini per presentar les ofertes acaba el proper dia 25.