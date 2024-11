Demanen 6 anys de presó per a un lladre amb 67 antecedents

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia sol·licita una condemna de cinc anys i vuit mesos de presó per a un home acusat de robar en una farmàcia del carrer Templers el febrer passat. Es dona la circumstància que l’acusat, de 40 anys, és un lladre multireincident que acumula 67 antecedents. Per aquesta raó, el Ministeri Públic ha sol·licitat aquesta condemna per un delicte de robatori amb força amb l’agreujant de multireincidència i el cas es jutjarà a l’Audiència de Lleida i no en un jutjat penal –com seria habitual en aquest tipus de robatoris–. Està previst que la vista oral se celebri dijous vinent.

Els fets van tenir lloc la matinada del 8 de febrer en una farmàcia del carrer Templers quan el lladre va accedir a l’interior després de trencar la porta de vidre que dona accés al magatzem, com va informar aquest diari. Segons el Ministeri Públic va sostreure 600 euros i cupons per a medicaments valorats en 200 euros. Anava encaputxat. Va ser arrestat dies després al ser sorprès en un altre robatori i va ingressar a la presó.