“Vam avisar la Paeria de com estava la torre de Moradilla”

El Centre d’Estudis Comarcals del Segrià (CECS) assegura que feia anys que advertia la Paeria sobre el mal estat de la torre del Tossal de Moradilla, de la qual ja només queden dretes restes de dos cantonades. Una integrant d’aquesta entitat va detallar que l’última paret que estava en risc es va desplomar la setmana passada i va afirmar que es van reunir amb Fèlix Larrosa en l’època en què va ser regidor d’Urbanisme, entre 2015 i 2019, per parlar sobre el deteriorament d’aquesta torre i el perill que corria, així com altres elements patrimonials com les restes del monestir de Sant Ruf.

Va remarcar que llavors no es van prendre mesures per consolidar les parets, igual que tampoc no ho van fer els seus successors, com Toni Postius, a qui també van alertar de la situació. Avui, aquesta entitat celebra a Albatàrrec les dotzenes Jornades d’Estudis del Segrià, “amb la torre de Moradilla de rerefons i la indignació provocada per la incompetència”, segons va indicar el CECS al seu compte a la xarxa X. L’entitat reconeix que és necessari establir prioritats a l’hora d’invertir en patrimoni, però lamenta que la torre s’hagi perdut per no haver-la consolidat. A més, tem que s’acabi de desplomar si torna a ploure amb força.