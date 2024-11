Famílies volen recursos per detectar abans la dislèxia

A cada aula de Catalunya hi ha una mitjana d’almenys un o dos alumnes amb dislèxia i les famílies reclamen dotar els col·legis de més recursos per detectar precoçment aquests casos i donar-los un acompanyament. Aquesta és una de les principals conclusions de la 14 jornada sobre dislèxia a Catalunya que la Associació Dislèxia Catalunya va celebrar ahir al CaixaForum en la primera ocasió que se celebra fora de Barcelona.

La presidenta de l’Associació Dislèxia Lleida, Núria Roset, va advertir que si no es detecta aquesta patologia a Infantil o en els primers anys d’Educació Primària, “és molt difícil fer-ho posteriorment, i el que en principi acaba sent un trastorn en l’aprenentatge pot acabar en un trastorn emocional, com abans es detecta més possibilitats d’èxit hi ha”. Roset va recordar que entre el 5 i el 10 per cent de la població té dislèxia i considera que la societat en general no coneix prou què és i el que comporta, “per això celebrem aquestes jornades, per visibilitzar la dislèxia en tots els àmbits”. Roset va afegir que una vegada es detecta un cas “se li ha de fer un acompanyament de forma personalitzada, però calen més eines per a això”.