Catalunya convoca oposicions per a 495 places de professor de secundària

El Departament d'Educació i Formació Professional convocarà oposicions per a 495 places de professor d’ensenyament secundari. Les especialitats amb més places ofertes es corresponen amb matèries on hi ha necessitat comprovada de docents, com Matemàtiques (93), Orientació educativa (86), Llengua Catalana (61) o Anglès (59). Les especialitats habiliten per impartir classe a ESO, batxillerat i FP. El Departament ho ha comunicat aquest dilluns a la mesa sectorial i la previsió és iniciar el procediment selectiu el tercer trimestre del curs escolar i finalitzar-lo abans del 15 de juliol del 2025.

Les persones seleccionades prendran possessió com a funcionaris en pràctiques a la destinació adjudicada en data 1 de setembre, i obtindran destinació provisional com a personal funcionari en pràctiques per al curs 2025-2026. Si superen la fase de pràctiques, seran nomenats com a personal funcionari de carrera amb efectes d’1 de setembre de 2026.

Procés selectiu

Els aspirants hauran de disposar del títol de doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de la docència, i la formació pedagògica i didàctica requerida (màster de formació del professorat o màster en Psicopedagogia, per a l’especialitat d’orientació educativa).

Les sol·licituds de participació es podran presentar en els 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Després, en el termini màxim d’un mes, el Departament publicarà la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses i, posteriorment, la llista definitiva, un cop s’hagi obert el termini de reclamacions facultatiu.

Pel que fa al procediment selectiu, es preveu que s’iniciï el tercer trimestre del curs escolar, amb les proves de llengua castellana (per a aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola) i de llengua catalana (per als aspirants que no puguin acreditar disposar del nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència).

El mateix dia de les proves de llengües, totes les persones aspirants han de trametre un exemplar de la seva proposta de programació didàctica i situació d’aprenentatge per correu electrònic al seu tribunal assignat, idèntic al document en format paper que lliuraran al tribunal el dia de l’acte de presentació, que serà l’endemà de la realització de les proves de llengües.

Els tribunals inicien la fase d’oposició a continuació de l’acte de presentació, amb la realització de la primera prova, que consta de dues parts: A (prova pràctica) i B (desenvolupament d’un tema), que tenen lloc en una única sessió.