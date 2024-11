Nova onada de robatoris a l'Horta de Lleida amb 4 assalts aquest cap de setmana

L’Horta de Lleida va tornar a viure un cap de setmana marcat pels robatoris amb almenys quatre assalts en torres i habitatges entre les nits de divendres i dissabte, segons van denunciar els mateixos veïns. Segons va informar el president de la comissió de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida, Francesc Montardit, “entre divendres i dissabte hem patit robatoris en cases de la zona de la partida de la Mariola, Vallcalent i Empresseguera i ens consta que com a mínim s’han denunciat quatre assalts”. Va detallar que en un dels robatoris “els lladres van entrar i van desvalisar la planta baixa d’un habitatge mentre a la planta superior estaven dormint una persona gran i la seua cuidadora”.

Una situació que, per desgràcia, no és nova per als veïns de l’Horta, que fa diversos mesos que pateixen robatoris en habitatges, magatzems agrgícoles i torres de forma recurrent. Sobre això, Montardit va assenyalar que “hem detectat els robatoris dels últims mesos han estat en cap de setmana i en zones molt concretes de l’Horta, imaginem que es deu al fet que els lladres pensen que els veïns se’n van aquells dies fora”.

“Sembla que els delinqüents tenen impunitat per actuar i se senten afavorits per les lleis, que els imposen uns càstigs irrisoris”, va lamentar Montardit, que va instar les administracions a “forçar un canvi en aquest sentit, la gent honrada respectem les lleis i volem una vida normal i ens sentim discriminats per fets com els viscuts aquest cap de setmana”.

Els robatoris van ser denunciats davant dels Mossos d’Esquadra, que estan investigant els fets per provar d’identificar els autors dels assalts als habitatges.

Detingut in fraganti al desvalisar un cotxe a la Zona Alta de Lleida

Una dotació de la Guàrdia Urbana de Lleida va sorprendre in fraganti la matinada d’ahir diumenge un jove de 22 anys quan es trobava desvalisant un cotxe estacionat davant el número 25 del carrer Onofre Cerveró, a la Zona Alta de la ciutat. Aquest tipus de delictes sol repuntar a l’hivern. Per una altra banda, una patrulla del mateix cos va recuperar dissabte a la matinada un cotxe robat que havia estat abandonat en un camí de Llívia, al costat de la carretera de Corbins.