Els nous cinemes Ocine de Lleida, ubicats als antics Lauren, ja llueixen cartell

El nou cartell d'Ocine on hi havia els antics cines Lauren, a Lleida.Amado Forrolla

Les obres dels antics cines Lauren de Lleida, situats a la zona de Cappont, avancen a bon ritme, i la cadena Ocine preveu inaugurar el nou complex al desembre, tal com estava previst. Amb una inversió significativa, aquest serà el primer multicine totalment prèmium de Catalunya, oferint deu sales equipades amb tecnologia d’última generació, butaques reclinables, àudio Dolby Atmos i una experiència de confort mai vista fins ara a la ciutat.

Un salt qualitatiu per al cinema a Lleida

El nou Ocine de Lleida comptarà amb 732 butaques repartides entre deu sales, reduint l’aforament original per prioritzar l’espai personal i el confort. Les butaques, que es poden reclinar i inclouen reposapeus, disposen també de tauletes i ports USB per carregar dispositius. Segons el CEO d’Ocine, Gabriel Téllez, s’han invertit més d’un milió d’euros en imatge i so, amb projectors làser d’última generació i tecnologia Dolby Atmos en quatre de les sales, que permeten un so envoltant des de totes les direccions.

Disseny inspirat en els caragols a la llauna

Cada complex d’Ocine es dissenya segons elements distintius del territori. En el cas de Lleida, el disseny girarà al voltant dels caragols a la llauna, un plat típic de la gastronomia lleidatana. "La gastronomia sempre ha tingut un paper protagonista al cinema", va comentar Téllez, subratllant la connexió entre aquesta temàtica i les pel·lícules.

Innovacions per a totes les edats

El nou complex també inclourà una sala Kids, dedicada als més petits. Aquesta sala tindrà un tobogan que travessarà l’espai i zones de joc que es podran utilitzar abans, després i durant la pausa a meitat de les pel·lícules.

Un projecte llargament esperat

La reobertura dels cines Lauren ha estat una reivindicació a Lleida durant anys. Jordi Pigem, representant de la comunitat de propietaris de la Illa de l’Oci, va destacar que feia més de sis anys que Ocine havia signat un contracte per reactivar l’espai. Ara, aquest projecte arriba a la seva culminació, amb la promesa de revitalitzar l’àrea i atraure nous establiments de restauració.

Amb més de 80 anys d’història, Ocine segueix apostant per la innovació i la qualitat, consolidant-se com una de les cadenes més importants d’Espanya en l’exhibició cinematogràfica. Amb l’obertura d’aquest nou complex, Lleida tornarà a gaudir de cinema d’alta qualitat, en un espai que combina tecnologia, confort i un toc local.