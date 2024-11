El franquisme no desapareix de Google Maps: a Lleida hi ha un nom de carrer encara no canviat

Google Maps, l'eina reina de consulta de mapes i de rutes més utilitzada, continua mostrant un nom franquista en un carrer de Lleida. Es tracta del carrer Dolors 'Lolín' Sabaté, que en la versió en català de l'aplicació apareix amb l'antic nom de Sangenís Bertran, un diputat provincial per Lleida que va recolzar la dictadura de Primo de Rivera.

La ciutat de Lleida va canviar, el desembre de l'any 2018, quatre noms de carrers. Els vells noms d'Alcalde Recasens, Alcalde Areny, Germans Recasens i Sangenís Bertran es van substituir per Rosa Parks, Joana Raspall, Germanes Mirabal i Dolors 'Lolín' Sabaté. El nou nomenclàtor va passar a ser l'oficial i va canviar a tot arreu, inclòs Google Maps. No obstant això, sembla que depenent de la versió de l'aplicació que s'utilitzi, el carrer de Dolors Lolín Sabaté encara apareix amb el nom que es va retirar.

Qui utilitzi Google Maps en castellà veurà que el carrer es diu Dolors Lolín Sabaté, però en canvi es trobarà que la ciutat es diu Lérida. Pel que fa als altres carrers, apareixen correctament tant en català com en castellà. Qui utilitzi Google Maps en català navegarà per la ciutat de Lleida però el carrer de Dolors Sabaté es dirà Sangenís Bertran.

Carrers de Lleida, encara amb noms franquistes

Qui era Dolors Sabaté?

Dolors Sabaté va néixer a Juneda el 1920, encara que al cap de pocs anys la seva família es va traslladar al barri de la Bordeta de Lleida. Va començar a treballar com a auxiliar d'infermeria a la Clínica Perpetu Socors i als 27 anys ja s'havia tret la titulació per poder exercir com a infermera, la seva passió.

El 1955 va començar a contactar amb l'HOAC i va ser una de les sòcies fundadores i de les més actives de la seva delegació a Lleida i, al cap de poc temps, va acabar sent-ne la presidenta. No va deixar de banda el seu vessant més social i va ser una de les principals impulsores per a la construcció d'una guarderia al barri dels Magraners.

Més tard, el 1963, va ser nomenada presidenta de l'HOAC a nivell estatal i també va ser secretària adjunta del Moviment Internacional de Treballadors Cristians. Va deixar el càrrec el 1971 per anar a Barcelona i després mudar-se de nou a Lleida, on va participar en les reivindicacions laborals del personal de l'Arnau de Vilanova, on va treballar fins a jubilar-se, i va col·laborar en la constitució de plataformes antifranquistes. Sabaté va morir a Lleida el 1999.

No és el primer cop: Lérida o Borjas Blancas

L'any 2021 SEGRE explicava que Lérida, Borjas Blancas, Granja de Escarpe o Puebla de Segur eren alguns dels municipis lleidatans el nom dels quals havia castellanitzat l'aplicació geogràfica Google Maps. Una situació que al seu moment va causar polèmica entre els usuaris de les xarxes socials, que van exigir l'ús correcte dels noms dels municipis, així com certa confusió.

Aquesta es deu al fet que aquesta traducció, forassenyada en alguns casos, només succeeix quan l'usuari té configurada l'aplicació en castellà, ja que si el català és l'idioma predeterminat, els noms apareixen correctament. Google ho va rectificar, encara que el topònim Lérida encara pot llegir-se en la versió castellana del seu servei.