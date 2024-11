Tramiten set parcs solars a l'Horta de Lleida amb 78.986 panells

L’Horta és un espai ple d’explotacions agràries i espais naturals, però això no ha impedit que actualment estiguin en tràmit fins a set projectes per construir-hi parcs fotovoltaics que sumen 78.986 panells solars. Així consta a la pàgina web de l’Agència de l’Energia de Lleida de la Paeria, en la qual es detalla que a banda d’aquests set parcs hi ha cinc projectes més per fer instal·lacions fotovoltaiques o línies d’evacuació que afectarien el terme municipal i que estan en obres, en exposició pública o ultimant tràmits.

El parc solar més gran projectat l’impulsa l’empres Heckla Solar SL. El nom de la instal·lació és Sol del Segre, tindrà 39.360 plaques i gairebé 30 hectàrees. El projecte ja té llicència d’obres, però Unió de Pagesos ha presentat un contenciós administratiu per frenar-lo.

El segon més gran el promou Atlas Green Energy amb 10.140 plaques, que ja té autorització administrativa, seguit dels parcs de Sol de Perera, que impulsa Fuerzas del Este SL, i el d’Aveolia SL de Sol de Vinatesa, ambdós amb 9.044 mòduls. El primer està en exposició pública i el segon té autorització administrativa. Després hi ha el de Boite Investment 2017 SL, que preveu posar 5.130 mòduls al costat de la variant sud i està pendent de tràmits, mentre que l’últim que s’ha presentat és de Lux Ilerdensi Renovables SL a la Femosa amb 4.420 mòduls i està en exposició.

El parc més petit en tràmit és el de Canet, a càrrec de VF Renovables 6 SL, amb 1.848 plaques i que té l’aval administratiu.