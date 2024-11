Alerten de demores burocràtiques de fins a un any per tramitar llicències urbanístiques

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Promotors immobiliaris, arquitectes i enginyers alerten de les “excessives demores per causes burocràtiques” de les administracions per tramitar llicències urbanístiques i permisos (comunicacions prèvies) d’obres. Indiquen que a Lleida ciutat solen tardar entre tres i vuit mesos de mitjana, però afirmen que alguns projectes han hagut d’esperar fins a un any per rebre llum verda de l’ajuntament. “Les queixes són reiterades i van en augment des del 2020, quan vam començar a constatar un increment de llicències”, explica el president a Lleida del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, Lluís de la Fuente.

El Col·legi d’Arquitectes aposta perquè els municipis de més de 100.000 habitants disposin de sistemes externalitzats amb què col·legis professionals del sector i entitats externes puguin generar informes d’idoneïtat tècnica (IIT) per acreditar que els projectes compleixen tots els requisits que exigeixen les ordenances.

“A Barcelona funciona molt bé i agilitza els tràmits, perquè els tècnics municipals es poden concentrar específicament en les supervisions purament urbanístiques”, valora De la Fuente. “Cada entitat té diferents compromisos, però el temps de resposta des que entra l’expedient fins a rebre un primer informe no supera els 15 dies de mitjana”, afegeix.

L’anterior govern municipal i el Col·legi d’Arquitectes van acordar provar el servei el 2020, però la Paeria va anul·lar la licitació davant de la falta d’ofertes. “Els costos de manteniment i el volum de projectes que eren objecte de supervisió no ho feien viable econòmicament”, indica De la Fuente.

Explica que recentment han tornat a proposar la iniciativa a l’actual govern municipal, però “ens han exposat que són més partidaris de dotar de més tècnics” per tramitar els permisos internament.

La Paeria disposa de quatre arquitectes en plantilla i preveu contractar-ne un més. També ha contractat dos enginyers per a l’àrea de Llicències. Un portaveu municipal explica que el Govern està tramitant el projecte de decret que regularà l’habilitació d’entitats col·laboradores per emetre IIT, de manera que “no es tracta tant de si l’ajuntament decideix externalitzar o no, sinó que és la Generalitat qui està regulant aquesta col·laboració amb els col·legis professionals”. Encara que els consistoris són els responsables de la concessió de llicències urbanístiques, la Paeria no tanca la porta a “possibles convenis per millorar la tramitació”.

El president de la Cambra de Comerç, Jaume Saltó, considera que les comunicacions prèvies d’obres no solen causar gaires retards, però “les llicències urbanístiques es demoren molt en totes les administracions”, assegura. També assenyala que la nova oficina de captació d’inversions que l’ajuntament està posant en marxa preveu agilitzar i simplificar les tramitacions administratives.

Per la seua part, el degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida, Antonio Campo, adverteix que les demores “provoquen que inversions previstes al territori es traslladin a altres comunitats autònomes amb millor facilitat d’implantació”.

Així mateix, assenyala que els projectes més afectats per aquesta circumstància són els situats en sòl rústic o les instal·lacions amb afectació mediambiental que necessiten autorització per diferents administracions municipals o supramunicipals.