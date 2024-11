Un carrer amb nom d'un franquista a Google Maps

Google Maps, l’eina reina de consulta de mapes i de rutes més utilitzada, continua mostrant un nom franquista en un carrer de Lleida. La via afectada és Dolors Lolín Sabaté, que en la versió en català de l’aplicació apareix amb l’antiga denominació de Sangenís Bertran, un diputat provincial per Lleida que va donar suport a la dictadura de Primo de Rivera i a la supressió de l’Estatut després dels Fets d’Octubre del 1934.

La Paeria va canviar el nom d’aquest i tres carrers més el 2018. Eren els d’Alcalde Recasens, Alcalde Areny, Germans Recasens i Sangenís Bertran, que van passar a ser Rosa Parks, Joana Raspall, Germanes Mirabal i Dolors Lolín Sabaté, respectivament. El consistori va informar del canvi totes les institucions i empreses que ofereixen sistemes de navegació, com Google Maps. Tanmateix, depenent de la versió de l’aplicació que s’utilitzi, el carrer de Dolors Lolín Sabaté encara apareix amb el nom que es va retirar.

Qui utilitzi Google Maps en castellà veurà que el carrer és Dolors Lolín Sabaté, però en canvi es trobarà que la ciutat es diu Lérida. Tanmateix, qui utilitzi Google Maps en català navegarà per la ciutat de Lleida però aquest carrer és Sangenís Bertran.

L’Escola de Música L’Intèrpret està ubicada en aquest carrer i el seu director, Alfons Pérez, va dir que “és trist que sis anys després del canvi de nom encara segueixi l’antic en alguns navegadors. Per sort no ens ha generat problemes més enllà que algun repartidor no trobava el carrer”.