Chamba Jaramillo va intentar escapar de la presó de Lleida amb una liana de 7 metres de llençols

Aquesta setmana es compleixen 20 anys de l’assassinat d’Isabel Bascuñana, una jove estudiant de Dret de 21 anys, en mans de Gilbert Antonio Chamba Jaramillo, conegut com "el Monstre de Machala". A SEGRE recordem parts d’aquest crim, ocorregut el 23 de novembre del 2004 al campus de Cappont de la Universitat de Lleida, que va commoure profundament la societat lleidatana i espanyola.

La liana de 7 metres feta de llençols

Tal com va informar el traspassat periodista de SEGRE Miguel Ángel Martín en una crònica de SEGRE de l’any 2007, funcionaris de la presó de Lleida a Espanya van trobar el novembre d’aquell any una liana de llençols de més de 7 metres de longitud en una de les cel·les del mòdul D. Es presumeix que va ser elaborada per a un intent de fuga, possiblement relacionat amb Gilberto Chamba, l’assassí en sèrie d’Isabel Bascuñana, que complia condemna en aquest mòdul fins fa poc.

Juntament amb la liana, es va trobar una punxa de grans dimensions fabricada pels presos amb estris disponibles. Tanmateix, la direcció del centre va assegurar llavors que la liana no pertanyia als actuals ocupants de la cel·la. Sospitaven que els veritables responsables podrien ser presos amb llargues condemnes sense accés a permisos penitenciaris.

Després de la troballa, Chamba va ser traslladat a una presó a Barcelona, una pràctica comuna per a reus amb sentències prolongades i poc arrelament local. El departament de Justícia va confirmar que fins "feia uns dies", Chamba residia al mòdul D de Lleida.

Dificultats en els registres de cel·les

Fonts penitenciàries van criticar els obstacles per realitzar registres sorpresa a les cel·les a causa d’una nova instrucció de Serveis Penitenciaris de la Generalitat. Aquesta exigeix la presència d’un cap de servei, la qual cosa segons ells, elimina el factor sorpresa en les revisions.

Altres presos conflictius en el mòdul

En el mateix mòdul de la presó, Chamba Jaramillo, compartia espai amb José Antonio Hervás, que mesos abans va escapar durant una sortida vigilada aprofitant el tumult d’un mercadillo. Va romandre escapat 230 dies, període en què va atracar cinc bancs.