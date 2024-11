L'ampliació del CAP Bordeta-Magraners de Lleida entrarà en funcionament dilluns

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els professionals del CAP Bordeta-Magraners de la ciutat de Lleida, que gestiona l’Institut Català de la Salut, començaran a realitzar activitat en els nous espais resultants de l’ampliació del centre el pròxim dilluns 25 de novembre, segons ha anunciat el Govern aquest dijous. Els treballs, que han durant prop d’1 any i mig, han permès al CAP guanyar superfície per a una millor atenció de medicina de família, infermeria, pediatria, odontologia i llevadores, així com de les noves figures que s’han incorporat als equips en els últims anys: fisioterapeutes, referents de benestar emocional i nutricionistes.

Amb l’ampliació, el CAP Bordeta-Magraners guanya 16 noves consultes per a l’àrea assistencial, 2 consultes específiques per a odontologia i higienistes dentals, 3 sales d’urgències i 2 sales polivalents per a rehabilitació, formació i activitats comunitàries, de 47 metres quadrats cadascuna. En total, l’equipament ha crescut en 1.042 metres quadrats, que se sumen als 1.000 ja existents, doblant així la seua superfície. L’equipament s’ha dotat també d’instal·lació fotovoltaica, que ocupa tota la coberta.

Les obres han tingut un pressupost de 2.743.000 euros, s’han finançat amb fons europeus REACT i s’han executat en un terreny cedit per l’Ajuntament de Lleida. En els propers mesos es completarà la millora del CAP amb la rehabilitació de l’edifici antic per tal de reestructurar, entre d’altres, les àrees de recepció de pacients, atenció a l’usuari, administració i treball social.