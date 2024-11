Cent denúncies al mes per agressió masclista

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra han comptabilitzat un total de 983 denúncies per violència masclista entre gener i octubre d’aquest any a les regions policials de Ponent i del Pirineu. Són prop d’un centenar al mes mentre que la xifra en el seu conjunt registra un descens del 3% respecte al mateix període de l’any passat, quan hi va haver un total de 1.018 denúncies. Segons les dades publicades per la policia catalana, fins al mes de setembre, els arrestos van augmentar fins a un total de 444, dels quals 9 eren menors d’edat (quatre vegades més que l’any passat, quan van ser dos), tots per violència masclista en l’àmbit familiar.

En el conjunt de Catalunya, les detencions vinculades amb les violències masclistes s’han incrementat un 8% mentre que la violència sexual, que representa el 4,7% del total de denúncies en l’àmbit de la parella, ha augmentat un 5,1% en un any. Un dels increments més significatius ha estat en el cas de les víctimes menors d’una agressió sexual amb penetració, sense violència afegida, amb 20 casos aquest any davant dels 7 del 2023.

Així mateix, fins al 31 d’octubre, els Grups d’Atenció a la Víctima dels Mossos han fet seguiment a 24.095 víctimes, de les quals 17.356 tenen alguna mesura judicial de protecció en vigor. A dia d’avui, s’ofereix protecció policial a 97 dones en situació de risc a Catalunya.

D’altra banda, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 523 persones amb sospita de violència sexual a Catalunya entre l’1 de gener i el 15 de novembre d’aquest any, una xifra que es manté estable respecte a l’any anterior. Així, a la regió sanitària de Lleida s’han fet 17 assistències d’aquest tipus i dos, a la de l’Alt Pirineu i Aran. Mentrestant, un informe publicat per UGT de Catalunya assenyala que la meitat de les dones ha patit “algun tipus de violència” durant la seua vida.