Empreses i sindicats exigeixen als polítics que activin ja el polígon de Torreblanca

El Fòrum Secore, integrat pels principals agents econòmics i socials lleidatans, entre aquests la Cambra de Comerç, Pimec, Coell, CCOO i UGT, van reclamar ahir als diputats al Parlament per Lleida que deixin de banda les seues diferències polítiques per defensar a mode de lobby assumptes d’interès per al territori. El president de la Cambra, Jaume Saltó, va remarcar que el “tema estrella” ha de ser desecallar d’una vegada el futur polígon industrial de Torreblanca, que ha de ser una realitat “sí o sí”, igual que l’estació intermodal connectada a la xarxa ferroviària Saragossa-Lleida-Tarragona.

En aquest sentit, la secretària general de CCOO, Cristina Rodríguez, va assenyalar que mentre aquest projecte encara no té aprovat ni el pla director, Tamarit, a la Llitera, ja ha completat tots els tràmits per tal de tenir una estació intermodal amb un projecte que està finançat per capital lleidatà, que és el de Ponentia.

En la reunió, van acordar amb els representants polítics que compareixeran en les diferents comissions del Parlament, així com l’elaboració d’una proposta de resolució conjunta defensant el polígon.

Els integrants del fòrum veuen “imprescindible impulsar projectes que ajudin a la reindustrialització del territori, atreguin inversions i permetin arrelar el talent” i creuen que Torreblanca, amb 400 hectàrees i grans parcel·les, és una “oportunitat estratègica per posicionar Lleida com un hub industrial i logístic de referència”. Consideren que l’estació intermodal serà clau per al sector de l’agroalimentació, en especial per a la fabricació de pinso. Així mateix, Rodríguez va insistir en la petició de millorar el servei de l’Avant, perquè places que queden buides en els AVE es puguin cobrir a preu d’Avant. També va reclamar un autèntic Pla de Rodalies ferroviàries i “bonificacions” perquè la implantació de la T-Mobilitat no perjudiqui Lleida.

Per la seua part, la diputada socialista Judith Alcalà va manifestar el “compromís” del PSC a treballar al costat de tots els agents del territori per desenvolupar projectes que situïn Lleida com a motor de la Catalunya interior.

El secretari general d’UGT, José Luis Aguilà, va proposar una campanya per “dignificar l’FP”, va apostar per impulsar les certificacions professionals i desburocratitzar al màxim la formació ocupacional, per garantir mà d’obra qualificada i afrontar els reptes del mercat laboral.

Dignificar l’FP i adaptar-la a la demanda empresarial

Alinear els programes formatius amb les necessitats reals del teixit industrial i empresarial és una altra de les reclamacions del Fòrum Secore. En aquest sentit, el president de la Coell, Josep Maria Gardeñes, va insistir que la clau és adaptar la formació professional a les necessitats empresarials i va recalcar que la falta de determinats perfils professionals impedeix en moltes ocasions donar resposta a la demanda i provoca que falti relleu generacional.Així mateix, Gardeñes creu que “encara hi ha persones que per les característiques del nostre territori tenen dificultats per accedir a una formació més profesionalizadora”, per la qual cosa veu necessari “establir criteris qualitatius que ajudin no només a formar-se, sinó a consolidar-se com a professionals”. I també considera imprescindibles “polítiques d’habitatge adequades per retenir talent al territori”.