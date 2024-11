Ciutat Jardí ja té autobús

La nova línia d’autobús que connecta la part nova de Ciutat Jardí i l’Escola d’Agrònoms amb la plaça Ricard Viñes, l’L6B, va entrar ahir en servei. Funciona els dies feiners de 7.15 a 15.30 hores, té una quinzena de parades i una freqüència de pas de trenta minuts, a tall de prova pilot. L’alcalde, Fèlix Larrosa; la tinenta d’alcalde de l’àrea de Mobilitat, Cristina Morón; la d’Agenda i Sostenibilitat, Begoña Iglesias; i veïns del barri van fer el viatge inaugural i el president de l’entitat veïnal, Ramir Bonet, va aprofitar per animar el veïnat a fer servir el bus perquè “triomfi” i en el futur circuli també a la tarda. “Esperem que sigui una línia molt utilitzada i que puguin ampliar els horaris perquè a la tarda els estudiants fan extraescolars i els alumnes d’Agrònoms surten de la biblioteca a les vuit”, va argumentar.

Per la seua banda, Morón va apuntar que es tracta d’“un servei híbrid entre bus de barri i llançadora” i va remarcar que amb la seua posada en marxa han atès una reiterada reivindicació dels veïns de Ciutat Jardí. Així mateix, va destacar que l’objectiu és “donar millor servei i parades perquè els lleidatans deixin el cotxe i utilitzin més el transport públic.

En aquest sentit, el primer edil Larrosa va assenyalar que “aprovar el pla de mobilitat sostenible vol dir prendre decisions com aquestes per aconseguir migrar del vehicle privat cap al transport urbà col·lectiu” i va afegir que revisaran les línies de bus “perquè ningú no en quedi fora i tots tinguin un accés ràpid al centre urbà, que estarà afectat per la futura Zona de Baixes Emissions”.