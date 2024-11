Alumnes d’FP de Lleida participen en una 'escape room' de coneixements financers

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Alumnes de l’institut de la Caparrella de Lleida participen avui en la escape room Finexit, que la Cambra de Comerç d’Espanya i la Fundació MAPFRE han posat en marxa en un camió que recorre diferents centres d’FP de l’Estat per millorar l’educació financera dels joves. Així, les proves que han de superar inclouen problemes relacionats amb l’estalvi, la inversió i la gestió de deutes.

La unitat mòbil on es duu a terme el joc, cofinançat per la Unió Europea, és accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Divendres farà parada a l’institut de Mollerussa.