Denuncien que falten 75 places per cobrir a Correus a la província de Lleida

Anabel Clua, secretària provincial de CCOO en Correus, va denunciar ahir que actualment falten 75 places per cobrir a la companyia postal en el conjunt de la província de Lleida. Va subratllar que aquesta situació suposa una sobrecàrrega per als treballadors, compromet la seua eficiència en plena campanya de Nadal i provoca retards en el repartiment. Va amenaçar amb mobilitzacions si l’empresa no pren mesures.

Clua va reclamar a l’empresa una “contractació real” que cobreixi totes les places vacants, ja siguin estructurals, baixes o llicències i, a més, que es contractin les persones necessàries per l’augment d’activitat que generen campanyes com el Black Friday i el Nadal. Va assegurar que en l’actualitat les persones contractades per aquest últim motiu han de suplir el treball que haurien de fer les de les places que no estan cobertes. A més, va dir que Correus va contractar 70 persones de reforç el novembre del 2023 i ara només 36, un 50% menys, i que aquestes han de cobrir també “l’absentisme, que és del 23% (entre baixes, llicències i places estructurals no cobertes)”. “Els contractes per increments d’activitat haurien de ser per treure sobrecàrrega d’excés de paqueteria, notificacions i que els carters poguessin fer el seu barri”, va indicar.

La dirigent sindical va remarcar que “la gent està molt cansada i estressada” i va afegir que “la flota de vehicles està molt malament”. “Si l’empresa no fa cas, organitzarem mobilitzacions, perquè la salut dels companys i que la ciutadania rebi el servei que es mereix és primordial”, va anunciar. Per la seua part, CGT ja ha convocat vaga a Correus, des d’avui fins al 5 de desembre, per reclamar millores laborals. Així mateix, a les 9.15 hores ha previst una concentració de protesta davant de la seu de la companyia postal a la rambla Ferran. Aquest sindicat també denuncia una sobrecàrrega de treball dels empleats i absència de contractacions “que estan generant una pressió insostenible”.