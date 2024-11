Lleida tindrà 18 km de llums de Nadal, un 40 per cent més

Lleida donarà la benvinguda al Nadal amb més il·luminació que mai, amb dos-centes activitats culturals, infantils i de lleure i amb un reforç especial de la seguretat i la mobilitat. Aquests són els principals eixos d’aquesta campanya, que ahir va presentar el govern municipal, que té com a lema Lleida, on la boira fa màgia, entre els quals destaquen els 18 quilòmetres d’enllumenat nadalenc, un 40% més que el 2023, i 900 elements decoratius que s’encendran aquest divendres i que ha instal·lat l’empresa Ximenez SL, la que posa la il·luminació de Vigo.

La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va detallar que tota la il·luminació és de baix consum i que com a novetat s’instal·laran als carrers Alcalde Costa, Cardenal Remolins, Democràcia i Pi i Margall. També s’il·luminarà la passarel·la dels Camps Elisis, les avingudes de Balàfia, Torre Vicens, Pla d’Urgell i Tortosa, així com la plaça Barcelona o el carrer Lluís Companys, entre altres. Pel que fa als elements decoratius, s’instal·larà una estrella gegant al Castell de la Suda, una altra a la Diputació, una bola gegant a la plaça Sant Joan i una altra a la del Clot. Com a novetat, instal·laran arbres lluminosos en 3D a les places Cervantes, de l’Escorxador, a Corregidor Escofet i els Mangraners.

En matèria de seguretat, la tinenta d’alcalde Cristina Morón va assenyalar que des de demà fins al 12 de gener reforçaran la vigilància de la Guàrdia Urbana i que a l’Eix i la Zona Alta hi haurà un dispositiu amb 4 agents fixos al matí i 10 a la tarda. També reforçaran les línies L1 i L20 de bus els dies de més afluència així com l’L7 els caps de setmana a la tarda, els dies que el Secà celebrarà el Parc de Nadal i els Mangraners el seu Pessebre Vivent.

L’edil de Cultura, Pilar Bosch, va detallar que hi haurà 200 activitats culturals, entre les quals hi ha el Cucalòcumn-Cucaesport, del 27 de desembre al 4 de gener a la Fira, així com la Factoria dels Reixos a la Llotja del 2 al 14 de gener, i les entrades es posaran a la venda aquest divendres 29.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir que del 23 de desembre al 3 de gener faran visites guiades a la Paeria i al seu pati interior hi haurà una mostra de joguets de Lo Baratillo. A la plaça Paeria hi haurà un màping aquest divendres i els dies 14 i 21 amb 15 sessions, cinc per dia.