Lleida retira la medalla de Santa Cecília a Juan Fortuny, l'excomissari que va assassinar dos exparelles

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria té en marxa l’expedient per retirar la medalla de Santa Cecília a Juan Fortuny de Pedro, excomissari de la Policia Nacional, que va ser cap d’aquest cos a Lleida entre 2012 i 2016, i que va assassinar l’agost passat les seues dos exparelles a Castellbisbal i Rubí abans de suïcidar-se.

La resposta del consistori arriba pocs dies després que es publiqués que la Generalitat ha manifestat que no pot retirar la condecoració dels Mossos d’Esquadra atorgada a Fortuny perquè “dins del marc jurídic actual, no hi ha cap via possible per procedir a la retirada de la medalla atorgada a l’excomissari”. En aquest cas va ser una condecoració de bronze al mèrit policial amb distintiu blau que se li va concedir a Fortuny el 2009.

Fonts de l’ajuntament de Lleida van assenyalar ahir a aquest diari que l’expedient de retirada d’aquest reconeixement propi de la Guàrdia Urbana es troba en marxa “una vegada presa la decisió” d’iniciar-lo. El consistori ja va anunciar que retiraria aquesta medalla després del doble crim, que va tenir lloc el passat 20 d’agost, quan el policia, jubilat l’any passat, va assassinar amb una arma de foc la seua exparella des de feia uns dies a Rubí, i després la seua exdona, d’edat similar, a Castellbisbal, per posteriorment suïcidar-se amb la mateixa arma. Les mateixes fonts asseguren que un article del reglament de les condecoracions de Santa Cecília preveu la possibilitat de retirar la distinció quan es cometi “algun acte contrari a la dignitat individual o social”.

Val a recordar que la consellera d’Interior, Núria Parlon, en la mateixa resposta parlamentària en la qual va informar que no havia pogut retirar la medalla a Fortuny, va assenyalar que està en tràmit un decret que permetria al titular d’Interior retirar medalles en casos com aquest. Juan Fortuny de Pedro va ser el cap de la Policia Nacional a Lleida entre 2012 i 2016, any en què va ser destituït després d’unes desavinences amb la subdelegada del Govern, Inma Manso (PP).