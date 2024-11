El Govern no retira la medalla a l'excomissari de Lleida que va assassinar dos exparelles

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat assegura que no ha retirat, perquè no pot, la medalla de bronze al mèrit policial amb distinció blava que va atorgar la Direcció General de la Policia de Catalunya a Juan Fortuny de Pedro, excomissari de la Policia Nacional, que va ser cap d’aquest cos a Lleida entre 2012 i 2016, i que va assassinar l’agost passat les seues dos exparelles a Castellbisbal i Rubí abans de suïcidar-se. En una recent resposta parlamentària a una pregunta d’una diputada de Junts, la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, resumeix que “dins del marc jurídic actual, no hi ha cap via possible per procedir a la retirada de la medalla atorgada a l’excomissari”.

En la resposta, el departament d’Interior exposa diversos motius i decrets a què es podria acollir, tot i que insisteix que, actualment, cap no inclou la possibilitat de retirar aquesta condecoració que se li va atorgar el 2009. Així mateix, assenyala que la medalla de bronze es va atorgar a Fortuny per “determinades actuacions que va protagonitzar en l’exercici de les seues funcions com a comissari de la Policia Nacional” i que aquests motius es van incloure en la proposta de resolució “que es va dictar de conformitat amb el procediment”.

Hi ha en tràmit un decret que permetria al titular d’Interior retirar medalles en casos com aquest

Tanmateix, Interior recorda que, a l’acabar l’anterior legislatura, es trobava en tramitació un projecte de decret de regulació de la uniformitat, dels elements d’identificació i dels reconeixements dels Mossos que, entre altres aspectes, proposava que la persona titular de la conselleria podria resoldre retirar els reconeixements en casos com el de l’excomissari.

Els fets van tenir lloc el passat 20 d’agost, quan el policia, jubilat l’any passat, va assassinar amb una arma de foc la seua exparella des de feia uns dies a Rubí, i després la seua exdona, d’edat similar, a Castellbisbal, per posteriorment suïcidar-se amb la mateixa arma.

Després del doble assassinat, la Paeria va anunciar que iniciaria els tràmits per retirar les condecoracions atorgades a l’excomissari.

Va ser cessat per “desavinences” amb la subdelegació

Juan Fortuny de Pedro va ser el cap de la Policia Nacional a Lleida entre 2012 i 2016, any en què va ser destituït després d’unes desavinences amb la subdelegada del Govern central en aquell moment, Inma Manso (PP). Fortuny va ser traslladat a Tarragona i la causa oficial del seu cessament va ser per “falta de confiança”. Tanmateix, el comissari va portar la destitució als tribunals al considerar que havia estat “arbitrària” i per “criteris polítics”. El TSJC va avalar el seu recurs, en el qual va denunciar que la subdelegació va intentar influir perquè les pràctiques de tir del cos es fessin en un complex que era propietat d’un company de partit de Manso. També va apuntar que el van destituir després de convidar autoritats, entre les quals el llavors alcalde de Lleida Àngel Ros, a un acte, davant la qual cosa la subdelegada, segons el comissari, li va ordenar que anul·lés totes les invitacions.