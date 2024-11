Llum verda a la reforma del mercat de Fleming amb l’únic vot en contra del Comú

El ple de la Paeria ha donat llum verda aquest matí al projecte de reforma integral del mercat municipal de Ronda-Fleming, que preveu que vagi a càrrec d’un operador privat, que assumirà la inversió i obrirà un gran supermercat que servirà de locomotora comercial de l’equipament, com ja es va fer amb el de Cappont. El projecte ha comptat amb els vots a favor de tots els grups excepte el de la regidora del Comú, Laura Bergés, que ha votat en contra destacant que no s’han estimat les seues al·legacions i que suposa un model privatitzador,

Entre la resta, hi ha hagut unanimitat a favor. El regidor de Vox Josep Roca ha assenyalat aquesta coincidència per portar endavant aquesta reforma. La portaveu de Junts, Violant Cervera, ha dit que "bé està el que bé acaba" amb referència que l’anterior govern d’ERC i Junts va promoure sense èxit un projecte molt similar, encara que ha precisat que ara es complementar amb un acompanyament als paradistes. Anna Costa, edil d’ERC, també ha assenyalat que era un projecte que portaven anys buscant i ha recordat que en l’anterior mandat no va prosperar pel vot en contra del PSC, ara en el govern. Per la seua part, el líder del PP, Xavi Palau, ha opinat que aquesta reforma comportarà la revitalització comercial d’aquesta zona de la ciutat, però ha avisat que caldrà veure si algun operador aposta per assumir la inversió, indicant que aquesta haurà de ser molt alta. Pel govern, l’edil Pilar Bosch ha agraït aquest consens i ha afirmat que d’aquesta manera Ronda-Fleming serà "un mercat del segle XXI"

D’altra banda, el ple ha aprovat la construcció del nou pavelló desmuntable per a la Fira amb els vots a favor de PSC, Junts i PP, les abstencions d’ERC i Vox i el vedat en contra del Comú. Tant l’edil d’aquest grup com ERC han destacat que s’ha perdut l’aportació d’1,7 milions d’euros que la Generalitat havia acordat amb la resta d’institucions patrones parella l’anterior projecte d’un pavelló. "Hem perdut temps i també 1,7 milions" del Govern, ha assenyalat la portaveu d’ERC, Jordina Freixanet. L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha replicat que l’anterior Govern de la Generalitat, en mans d’ERC, va donar per caducat el conveni de forma unilateral fa un any i ha remarcat que aquest serà l’últim pavelló de l’actual Fira i el primer de la nova, que el govern preveu ubicar en l’antiga Hípica.

El ple ha començat amb la presa de possessió de la seua acta de regidor per part de Roberto Pino, del PSC, que substitueix Anna Miranda, d’Units per Avançar, que va ser anomenada delegada de Justícia.