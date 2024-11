Aval del Tribunal de Comptes a Pueyo, Postius i Freixanet per Torre Salses

La instructora del procediment obert pel Tribunal de Comptes arran de la denúncia presentada per Promenade Lleida –promotora del parc comercial de Torre Salses– per presumpta responsabilitat comptable contra l’exalcalde Miquel Pueyo i els extinents d’alcalde Toni Postius i Jordina Freixanet ha acabat la fase d’actuacions prèvies concloent que no s’observa que hagin incorregut en aquesta irregularitat. Així ho reflecteix el document de “liquidació provisional” que va ser presentat fa uns dies als representants de l’ajuntament i de Promenade, i a què ha tingut accés aquest diari.

La denúncia de l’empresa es basava en dos punts. Un era la negativa de l’ajuntament a executar el desdoblament de l’avinguda Víctor Torres i la prolongació del carrer Francesc Bordalba al no exigir-li els 1,4 milions que havia d’aportar per a aquesta finalitat, segons el conveni firmat el 2018, ni tampoc efectuar les obres pel seu compte. La instructora afirma que “la falta de l’ingrés d’aquest import no es correspon amb el concepte d’abast comptable” i que “no s’ha verificat cap mal real i efectiu en els fons públics”. L’altra qüestió era la contractació per part de la Paeria del Col·lectiu Ronda per assessorar-la en la lluita contra la corrupció quan, segons l’empresa, l’únic objectiu era “analitzar les vies per impedir” que prosperés el projecte comercial.

La instructora tampoc no veu abast comptable perquè diu que aquesta firma va estudiar “qüestions urbanístiques” i que “les finalitats a què es van destinar els fons entren dins de la legalitat i de les funcions pròpies de l’entitat local”. El representant de la Paeria va manifestar la seua plena conformitat amb la liquidació provisional, mentre que el de Promenade va desistir de la qüestió vinculada als vials –ara ja s’ha firmat nou conveni i el projecte està desbloquejat– però manté la del Col·lectiu Ronda. Malgrat això, la instructora “es ratifica en els arguments esgrimits en la present acta”, que posa fi a les actuacions prèvies i ara caldrà esperar al pronunciament definitiu.

Per un altre costat, fa un any, la justícia ja va desestimar una querella contra Miquel Pueyo i Toni Postius presentada per l’empresa.