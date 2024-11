Embussos al matí a Lleida per la segona vaga del transport

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La segona jornada de vaga de conductors del sector del transport de viatgers per reclamar l’accés a la jubilació anticipada als seixanta anys, convocada pel sindicat CCOO en solitari, va provocar ahir grans embussos al matí. Una quinzena de manifestants van tallar des de primera hora l’avinguda Catalunya, a l’altura de la plaça Espanya, de manera que el trànsit va haver de ser desviat per altres vies.

De fet, es van situar davant de la sortida del baixador d’autobusos, de manera que aquests no van poder iniciar la seua ruta fins que van acabar la protesta i a les 11.00 hores es va normalitzar la situació, segons va indicar el gerent d’Autobusos de Lleida-Moventis, Carlos Soldevilla. Així mateix, va afirmar que es van complir els serveis mínims dels busos urbans, del 40 per cent en les hores punta (de primera hora fins a les 9.30 i entre les 16.00 i les 20.00) i del 20 per cent la resta de la jornada.

En principi, estan previstes noves aturades laborals els dies 5 i 9 d’aquest mes, i a partir del dia 23 la vaga seria indefinida, malgrat que patronal i representants sindicals treballen per evitar-la.