El manteniment dels canals de Seròs, Balaguer, Térmens i Lleida permet retirar prop de 62.000 peixos invasors

Els treballs de manteniment i millora dels canals de Balaguer i Térmens, a la Noguera, i de Seròs i Lleida, al Segrià, han permès retirar prop de 62.000 peixos invasors. Clara Companys, directora tècnica de la consultora ambiental Eccus, ha atribuït la proliferació d'aquestes espècies a l'esclafament de l'aigua a causa del canvi climàtic i creu que anirà a més al llarg dels pròxims anys.

El buidatge dels canals hidroelèctrics de Ponent ha tret a la llum la dada desfavorable i alarmant de l'augment descontrolat d'espècies invasores en aquestes infraestructures hidràuliques. En el cas de la cloïssa, els seus exemplars folren per complet les soleres dels canals com si fossin una immensa catifa, que a simple vista es podria confondre amb grava, i en el cas del musclo zebrat, s'ha detectat que comença a adherir-se als murs i a les parets laterals dels canals. Clara Companys explica que no tenen perquè provocar danys a la infraestructura, però sí que poden comportar una davallada del rendiment hidroelèctric si es situen en reixes o parts per on ha de circular l'aigua.

Tot i això, la dada positiva és la del rescat de 2.776 exemplars d'espècies autòctones, on destaquen individus de barb caní (2.234 Salaria fluviatilis) i de bagra (118 Squalius cephalus). Altres espècies rescatades han estat les truites (Salmo tutta) de diferents mides, granotes (Pelophylax perezi) i llops de riu (Barbatula sp), que es tornen a la infraestructura aigües avall. En aquesta campanya, a més, s'ha detectat una varietat més gran d'espècies locals, la qual cosa també es té en compte com un fet positiu.

L'operació de rescat s'ha fet a peu i mitjançant l'ús de pesca elèctrica, un sistema que consisteix en una petita descàrrega elèctrica que immobilitza els exemplars durant només uns segons, per tal de facilitar la captura. Tots els peixos s'han anat classificant i, segons el tipus d'espècie - si és local o forana - i de la seva mida, s'han anat dipositant en uns petits tancs isotèrmics, que compten amb oxigen, per traslladar-los novament al riu. Les tasques les han dut a terme l'equip especialitzat de l'empresa Eccus SL amb la col·laboració de l'Associació de Pescadors i del cos d'Agents Rurals.