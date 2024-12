Assalten una casa i amenacen la inquilina amb un ganivet a l'Horta de Lleida

Dos joves van assaltar divendres a la nit una casa de la partida de Marimunt, a l’Horta de Lleida, amenaçant la inquilina, de 87 anys, amb un ganivet i van aconseguir emportar-se joies i diners. Segons van explicar fonts pròximes, els fets van tenir lloc cap a les 22.15 hores, moment en què la propietària de l’habitatge es trobava sola a casa. El seu fill va assenyalar que una hora abans “havia saltat l’alarma però des de la companyia ens van dir que estava tot en ordre, per la qual cosa sospitem que ho van fer a propòsit per saber si hi havia algú dins”. Una hora després, dos joves van irrompre a l’habitatge per la porta principal. Segons la víctima, anaven amb passamuntanyes, vestits de negre i la van amenaçar amb un ganivet. En un moment donat, mentre estaven escorcollant calaixos a les habitacions, la dona, “que en tot moment va intentar que no li prenguessin el telèfon mòbil ni el comandament de l’alarma”, va aconseguir sortir a l’exterior, tancant dins els assaltants i va activar l’alarma. Aleshores, van afegir, els dos lladres van sortir corrents per la part posterior de l’habitatge, emportant-se diners i joies. Ahir mateix els propietaris van presentar una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra.

Veïns de l’Horta van tornar a denunciar la “impunitat” dels autors dels robatoris i van assenyalar que es tracta d’una zona molt extensa difícil de cobrir per part dels cossos policials, que divendres a la nit van tornar a fer patrulles de caràcter preventiu per diferents partides. “Les lleis no funcionen bé, perquè si els agents arresten aquests lladres i als quatre dies surten al carrer, aleshores, no fem res per molta presència policial que hi hagi”, es van lamentar.

Val a recordar que el cap de setmana passat també es van registrar diversos robatoris en torres i habitatges de l’Horta de Lleida. Concretament, a la zona de la partida de la Mariola, Vallcalent i Empressegura, on van entrar en quatre cases. Una setmana abans, desconeguts havien entrat a robar en una casa de la partida Boixadors, ho van intentar en una altra, però es van veure sorpresos pels propietaris, i després van irrompre en una torre, en la qual van provocar un incendi. Els veïns fa mesos que denuncien estar patint robatoris mentre que tant els Mossos com la Urbana han incrementat la vigilància en un pla conjunt.