L'enigmàtica creu gegant i lluminosa de la torre de la Seu Vella de Lleida

Una imatge captivadora i enigmàtica emergeix de la foscor de la nit a la Seu Vella de Lleida. El que sembla un fotograma d'una pel·lícula de l'univers fílmic de l'Álex de la Iglesia és, en realitat, una instantània ben real del passat. Concretament, es tracta d'una fotografia presa entre el 3 i el 14 de març de 1954, durant la celebració del final de la Santa Missió a la diòcesi de Lleida.

La imatge mostra una creu gegant i lluminosa que corona la torre del campanar de la Seu Vella, destacant sobre la negra silueta de l'edifici. Aquesta creu efímera va ser col·locada com a part de les celebracions de la Santa Missió, una iniciativa de l'Església Catòlica per redreçar les ànimes descregudes i enfortir la fe dels fidels.

Aquest darrer paràgraf l'hem extret del llibre El Tossal de la Seu Vella, 1860-1960 , editat per Efadós, i dels autors Joan-Ramón González, Jordi Mestre i Joan Ignasi Rodríguez. La fotografia és de Josep Gómez Vidal, arxiu AFIEI - Fons Gómez Vidal

La Santa Missió: un esforç per revitalitzar la fe

La Santa Missió va ser un esdeveniment religiós de gran importància a la diòcesi de Lleida durant la dècada de 1950. L'objectiu principal era revitalitzar la fe i la pràctica religiosa entre la població, en un moment en què l'Església percebia un cert allunyament dels valors i les creences tradicionals.

Durant la missió, es van dur a terme nombroses activitats i celebracions religioses, com misses, processons, conferències i actes de devoció popular. La creu gegant i lluminosa col·locada a la torre del campanar de la Seu Vella va ser un dels elements més destacats i simbòlics d'aquesta iniciativa.

La Seu Vella: un símbol de la història i la identitat de Lleida

La Seu Vella és un dels monuments més emblemàtics i estimats de la ciutat de Lleida. Construïda al segle XIII sobre el turó conegut com el Tossal de la Seu Vella, aquesta antiga catedral ha estat testimoni de la rica història de la ciutat i ha sobreviscut a nombrosos conflictes i vicissituds al llarg dels segles.

Durant la dècada de 1950, la Seu Vella es trobava en un estat de deteriorament i abandonament, després d'haver estat utilitzada com a caserna militar durant molt de temps. La col·locació de la creu gegant i lluminosa durant la Santa Missió va ser vista com un símbol de la recuperació i la revalorització d'aquest important monument.

La fotografia de Josep Gómez Vidal: un testimoni del passat

La imatge de la creu gegant i lluminosa sobre la Seu Vella va ser captada per Josep Gómez Vidal, destacat fotògraf lleidatà. Gómez Vidal va deixar un important llegat fotogràfic que documenta la vida i la història de Lleida durant gran part del segle XX.

Aquesta fotografia en particular forma part del fons Gómez Vidal, conservat a l'Arxiu Fotogràfic de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (AFIEI). Gràcies a la tasca de preservació i difusió d'aquest arxiu, imatges com aquesta poden ser redescober tes i valorades per les noves generacions.

Un record de la Lleida dels anys 50

La imatge de la creu gegant i lluminosa sobre la Seu Vella durant la Santa Missió de 1954 és molt més que una simple fotografia. És un testimoni d'una època, d'una societat i d'unes creences que van marcar profundament la història de Lleida.

A través d'aquesta imatge, podem imaginar l'ambient d'esperança i fervor religiós que es respirava a la ciutat durant aquells dies de març de 1954. La Seu Vella, joiosa per la seva incipient recuperació després de dècades d'oblit, emergia com un símbol de la identitat i la resiliència dels lleidatans.

Un misteri lluminós en la foscor de la nit

Gairebé set dècades després, la imatge de la creu gegant i lluminosa sobre la Seu Vella continua captivant-nos amb la seva bellesa i el seu misteri.

Avui, gràcies a la fotografia de Josep Gómez Vidal i a la tasca de preservació de l'AFIEI, podem continuar gaudint d'aquest misteri lluminós i endinsar-nos en els secrets i les emocions d'una Lleida que, tot i pertànyer al passat, continua viva en la nostra memòria col·lectiva.