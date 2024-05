Quan Lleida tenia un Partenó

L’errant i itinerant Museu Morera de Lleida ha tingut diverses seus, al llarg dels seus més de cent anys de vida. La darrera, a l’antic Casino Principal de la ciutat, on els visitants havien de fer maniobres per accedir a la sala superior, separada per dos pisos de la sala d’exposicions temporals. Fa dos mesos es va inaugurar la seu definitiva, a l’Antiga Audiència Provincial de Lleida, al bell mig de la rambla Ferran. Seu definitiva.

Però si anem als inicis del Museu Morera, quan encara no s’anomenava així, sinó Museu d’Art, hi trobem una curiositat d’aquelles que dolen en l’ànima, i és que Lleida tenia, antigament, un Partenó, amb majúscules, que donava entrada a l’antic Museu d’Art. És una de les imatges més impactants de la Lleida d’inicis de segle XX.

Una monumental façana d’estil clàssic de formigó, amb deu columnes dòriques, robustes, que sostenen un frontó llis, sense gravats. Aquesta façana espectacular era al costat oest del Mercat de Sant Lluís, on avui hi trobem l’edifici dels Sindicats, aka Ducados, que tampoc té un futur gaire prometedor. Al lloc també de l’actual estació d’autobusos, en pitjor estat que els Sindicats, que ja és dir. Aquell edifici primigeni va contenir la col·lecció d’art modern de Jaume Morera, avui una de les més importants del país.

Partenó de Lleida, imatge amb color. Extreta del llibre "Lleida 1900-1930", de Jordi Mestre, Ramon Farré, i Joan Ramon GonzálezI. ROISIN

Deia que és una curiositat d’aquelles que dolen en l’ànima atès que, òbviament, tal façana ja és història. No existeix. Se’n desconeix el moment de la seva demolició, però podria coincidir amb el final del Mercat de Sant Lluís.

El Partenó de Lleida data de principis de segle XX. De fet, va ser la primera seu del Morera, del 1917 al 1934 (es va inaugurar l’11 de maig del 1917). Després va passar a l’actual Institut d’Estudis Ilerdencs, que llavors era l’antic Hospital de Santa Maria, del 34 al 1939. La Guerra Civil va significar una aturada indefinida del Museu, fins que va tornar a obrir al mateix lloc fins al 1969. L’any 1975 es va traslladar al convent del Roser, actual Parador Nacional. Va ser fins al 2007, quan les obres van baixar carrer Cavallers avall per instal·lar-se, sempre provisionals, al Casino Principal de la ciutat, mentre es buscava una nova seu al costat de l’actual Panera, però hi va haver un darrer canvi de plans.

Una postal de l'època

Fins que el 2016 les mirades es van dirigir a l’antiga Audiència de Lleida. El 2019 es van iniciar les obres de reforma i, finalment, aquest 2024 s’ha pogut inaugurar.