El nou Morera celebra l'estrena amb més de 2.000 visitants el primer dia

Després de cinc anys d'obres i més de 6 milions d'euros d'inversió, ahir per fi va obrir portes el Morera Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida a la seua nova casa, el rehabilitat edifici de l'antiga Audiència Provincial a la rambla Ferran. La pinacoteca va rebre uns 2.000 visitants el primer dia de portes obertes, que es repetirà avui.

Jornada cultural històrica a Lleida. El Museu Morera per fi va estrenar la seua nova casa després de cent anys de precarietat en seus sempre provisionals. L’antiga Audiència Provincial de Lleida a la rambla Ferran va obrir al migdia les portes al públic després de cinc llargs anys de rehabilitació de l’edifici i de superar tota mena de traves: polítiques, arqueològiques (l’aparició de restes de les adoberies medievals de la ciutat, convertit ara en un nou actiu del museu) i, sobretot, econòmiques, després de superar el pressupost final els 6,5 milions d’euros.

Però ahir tot això es va oblidar, en una jornada de felicitacions, salutacions, abraçades i un bon grau d’admiració davant del resultat del projecte obra de l’arquitecte municipal Jaume Terés. No menys feliç al seu costat passejava Jesús Navarro, controlant el més mínim detall. El director del Morera just des de fa trenta anys va comentar –com traient-se per fi una llosa de sobre– que Lleida ha saldat “un greuge històric” amb aquest museu centenari, que ha anat saltant durant la seua història d’una seu provisional a l’altra.El públic no es va fer esperar i, poc abans de les 12.00 del migdia, ja formava cua expectant per entrar a l’edifici. Va ajudar també el tall de trànsit de la rambla Ferran just davant de la façana del Morera, en el tram entre Anselm Clavé i Riquer. La Paeria va informar que unes 2.000 persones van visitar el nou edifici en la primera jornada de portes obertes, que es repetirà avui diumenge, de 10.00 a 18.00 hores, coincidint també amb una edició especial del Mercat de la Rambla, amb tall també de Ferran (en aquest cas, del tram en direcció a l’estació) de 8.00 a 15.00 h. El Morera tornarà a obrir a partir de dimarts ja en el seu horari habitual (morera.paeria.cat), amb entrada gratuïta. A partir del 14 de maig: 5 €/2,5 €.

Un repàs de més d’un segle d’art modern i contemporani

Els primers visitants del Museu Morera van gaudir de l’exposició Arrels i horitzons, un repàs de més d’un segle d’art modern i contemporani a través de més de 450 obres, ordenades de forma cronològica des de l’any 1900 i fins a l’actualitat i distribuïdes en tres plantes del renovat edifici: des de Morera i Gosé fins al videoart i la fotografia amb intel·ligència artificial, passant per noms capitals de la col·lecció: Cristòfol, García Lamolla, Sirera o Jové. D’altra banda, un dels àmbits que van atreure més atenció va ser el de la Guerra Civil, amb les fotos d’Agustí Centelles o imatges del bombardeig de Lleida.