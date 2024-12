Deixen en llibertat l'acusat d'un assalt malgrat ser multireincident

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat de guàrdia va decretar diumenge la posada en llibertat amb càrrecs per a un jove de 20 anys que va ser arrestat dissabte a la matinada pels Mossos d’Esquadra com a presumpte autor d’un assalt a un jove. El detingut compta amb 19 antecedents policials només des que és major d’edat. Va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i un delicte contra la salut pública.

Els fets es van produir al voltant de les 6.00 hores de la matinada de dissabte, quan els Mossos d’Esquadra van ser alertats d’un robatori violent al carrer Josep Carner, al barri de Cappont. Va ocórrer quan un home s’adreçava al seu domicilo i va ser assaltat per l’esquena per un jove que li va donar un cop de puny i el va tirar a terra. El lladre li va prendre el mòbil, que encara portava a les mans, i va fugir corrents. Les patrulles que es van dirigir al lloc van iniciar una recerca per la zona gràcies a la descripció del lladre que va facilitar la víctima. Poc després, agents van observar un grup de joves a l’avinguda de les Garrigues i un d’ells coincidia plenament amb la informació facilitada. Al veure la patrulla, tots ells van sortir corrents però els agents van poder detenir el presumpte lladre. Ja no portava el telèfon i tot apunta que el va passar a un dels joves que es trobaven amb ell.

Una vegada arrestat, quan a comissaria es va fer un escorcoll més detallat, li van localitzar una petita bossa que contenia nou pastilles de color rosa amb una estrella gravada que va resultar ser èxtasi. Per això també va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.

Així mateix, la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions d’altres persones còmplices dels joves que van fugir.